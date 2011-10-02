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тема работы: Методы активизации познавательной деятельности учащихся в процессе обучения информатике.

1. Выявить теоритические основы активизации позновательной деятельности учащихся в процессе обучения

1.1 Активизация познавательной деятельности как педагогическая проблема.

1.2 Методы обучения и их роль в активизации познавательной деятельности учащихся

2. Использование активных методов обучения в процессе изучения темы "PowerPoint " или "Exsel" курса информатики.

2.1 Методическое планирование темы (+ активные методы)

2.2 Методические особенности изучения темы в 8-9 классе в контексте активизации познавательной деятельности (опрос, акнкетирование и т.д)

2.3. Организация деятельности учащихся с использованием активных методов на уроках информатики (2-3 урока)

2.4. Результаты основного эксперемента работы

PowerPoint
14 лет назад
Korottatval
Татьяна 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

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