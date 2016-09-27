Тема транспортное обеспечение предмет логистика 7 страниц Срок 6.10 Стоимость?
Курсовые по теории управления
Необходимо выполнить две курсовые работы по теории управления.
Темы курсовых работ:
1.Деловая оценка персонала
2.Управление деловой карьерой
объём каждой работы 50 стр.
Требования к работе:
Введение 2-3 страницы- в введении раскрывается актуальность и практическая значимость работы,четко формулируются цели и задачи исследования.
1 глава-информационно-теоретическая часть
1.1 Содержательная постановка темы исследования.Теоретические подходы и методы решения поставленной проблемы управления.
1.2 Роль государства(государственная политика)в решении поставленнойпроблемы управления
1.3 Выбор и обоснование метода диагностики,анализа и решения поставленной проблемы управления в организациях РФ.
2 глава-Проблемно-аналитическое исследование объекта,субъекта и предмета управления.Организационно-управленческая характеристика системы управления.
2.1 Общая характеристика объекта исследования(конкретной организации)Место организации в рыночной среде РФ.История создания и развития,виды деятельности,доля рынка,анализ её сильных и слабых сторон в конкретной среде.
2.2 Миссия,цели и политика организации
2.3 Анализ действующей организационной структуры управления
2.4 Общая характеристика предмета исследования.Практика решения поставленной проблемы управления в конкретной организации.
3 глава-Проектно-практическая часть.(мероприятия по совершенствованию управления(различных аспектов управления)).
3.1 Реализация теоретических подходов,моделей и методов управления в конкретной организации.
3.2 Зарубежный опыт решения поставленной проблемы управления
3.3 Анализ результатов проведенного исследования и разработка предложений по совершенствованию вопросов управления.
Заключение-3-5 страниц,емко и сжато представлять собой краткие выводы,характеризующие итоги проведенного исследования.Оно должно быть предельно конкретным и выразительным.
список литературы не ниже 2009 года
особые требования:
1. скачивать с албест не надо..
2. уникальность не ниже 70
от вас - цена и сроки.
При качественном исполнении возможно постоянное сотрудничество
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен14 лет назад
Тема: "Позиционирование общ-полит журнала в Интернете" ( шрифт 14, объем 40-50 стр.) Подробности по требованиюРефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт14 лет назад
Информацию о компании отправлю по электронной почте. Цифры любые. Образец диплома так же предоставится. Предлагайте цены сами (в разумных пределах) :)))Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт14 лет назад
тема: Методы активизации познавательной деятельности учащихся в процессе обучения информатике 1. Выявить теоретические основы активизации познавательной деятельности учащихся в процессе обучения. 1.1 Активизация познавательной деятельности как педагогическая проблема 1.2 Методы обучения и ...Рефераты, Курсовые и Дипломы12 заявокЗакрыт14 лет назад
тема работы: Методы активизации познавательной деятельности учащихся в процессе обучения информатике. 1. Выявить теоритические основы активизации позновательной деятельности учащихся в процессе обучения 1.1 Активизация познавательной деятельности как педагогическая проблема. 1.2 Методы обучения ...Рефераты, Курсовые и Дипломы16 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужна только практич. часть. Разработка занятий для урока английского языка по одному виду речевой деятельности. Объем 30 стр. Разработать самому. Скачать все равно не получится. Обязательное требование – компетентность в области преподавания ...Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте. нужен реферат до вечера завтра на 15 страниц . Тема - обзор корпоративной системы Microsoft Dynamics Nav. Спасибо.Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Тема "Рентабельность предприятия"Рефераты, Курсовые и Дипломы19 заявокЗакрыт14 лет назад
Вид работы: Дипломная работа Тема: Оценка рыночной стоимости недвижимости на примере объекта загородной недвижимости Объём работы: от 70-90 Антиплагиат: от 80 % Срок: 2-3 недели План работы: нуженРефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен14 лет назад
Требуется в соответствии с техническим заданием разработать систему "Система электронного документооборота магазина". ============================================================================================================== Описание домашнего задания: Взять задание, понять что будет уметь делать система (описание требований ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт14 лет назад