Курсовые по теории управления

Необходимо выполнить две курсовые работы по теории управления.

Темы курсовых работ:

1.Деловая оценка персонала

2.Управление деловой карьерой

объём каждой работы 50 стр.

Требования к работе:

Введение 2-3 страницы- в введении раскрывается актуальность и практическая значимость работы,четко формулируются цели и задачи исследования.

1 глава-информационно-теоретическая часть

1.1 Содержательная постановка темы исследования.Теоретические подходы и методы решения поставленной проблемы управления.

1.2 Роль государства(государственная политика)в решении поставленнойпроблемы управления

1.3 Выбор и обоснование метода диагностики,анализа и решения поставленной проблемы управления в организациях РФ.

2 глава-Проблемно-аналитическое исследование объекта,субъекта и предмета управления.Организационно-управленческая характеристика системы управления.

2.1 Общая характеристика объекта исследования(конкретной организации)Место организации в рыночной среде РФ.История создания и развития,виды деятельности,доля рынка,анализ её сильных и слабых сторон в конкретной среде.

2.2 Миссия,цели и политика организации

2.3 Анализ действующей организационной структуры управления

2.4 Общая характеристика предмета исследования.Практика решения поставленной проблемы управления в конкретной организации.

3 глава-Проектно-практическая часть.(мероприятия по совершенствованию управления(различных аспектов управления)).

3.1 Реализация теоретических подходов,моделей и методов управления в конкретной организации.

3.2 Зарубежный опыт решения поставленной проблемы управления

3.3 Анализ результатов проведенного исследования и разработка предложений по совершенствованию вопросов управления.

Заключение-3-5 страниц,емко и сжато представлять собой краткие выводы,характеризующие итоги проведенного исследования.Оно должно быть предельно конкретным и выразительным.

список литературы не ниже 2009 года

особые требования:

1. скачивать с албест не надо..

2. уникальность не ниже 70

от вас - цена и сроки.

При качественном исполнении возможно постоянное сотрудничество