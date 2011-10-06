Доклад логистика

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Завершен5 заявок131 просмотр

Тема транспортное обеспечение

предмет логистика

7 страниц

Срок 6.10

Стоимость?

14 лет назад
Ferrrarrri
Дарья 
44 года
15 лет в сервисе
Была
24 дня назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$5
2 дня
Быстрая, хорошая работа. Оптимальная по соотношению цена-качество.
Спасибо, Дарья за интересную тему работы и приятное общение. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад