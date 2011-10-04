Реферат по АКИС

Написать реферат по предмету "архитектура корпоративных информационных систем".

Задание:

Выбрать ERP-систему. Дать по ней информацию: где применяется, в какой области/отрасли, цифры/факты, как система ставится. Далее выбрать 1 функционал (логистика, складской или др.) и подробно описать его (за что отвечает, какие процессы и тп.) Сравнить этот функционал с другими в общем виде.

Объем 10 стр, 14/1.5

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