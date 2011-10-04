Реферат по АКИС

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Завершен4 заявки235 просмотров

Написать реферат по предмету "архитектура корпоративных информационных систем".

Задание:

Выбрать ERP-систему. Дать по ней информацию: где применяется, в какой области/отрасли, цифры/факты, как система ставится. Далее выбрать 1 функционал (логистика, складской или др.) и подробно описать его (за что отвечает, какие процессы и тп.) Сравнить этот функционал с другими в общем виде.

Объем 10 стр, 14/1.5

Срок - ДО 23.00 сегодня 04.10.11!

14 лет назад
kinnie
Андрей 
34 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Очередной проект выполнен на отлично. Будем работать и дальше.
В очередной раз благодарна Андрею за интересный проект, постоянную связь, комфортное общение и мгновенную оплату. Хочется работать для таких заказчиков только лучше и лучше. Рекомендую как честного и компетентного заказчика! Наивысший балл

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад