Доделать курсовик

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Закрыт3 заявки134 просмотра

Необходимо доделать курсовик.Доработки небольшие.От вас сроки и цены

14 лет назад
Fiona163
Татьяна 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

MariyaUA
Мария 
44 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$17
1 день

Заявки фрилансеров

MariyaUA
Мария 
44 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад