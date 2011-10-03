Доделать курсовик

Написать реферат по предмету "архитектура корпоративных информационных систем". Задание: Выбрать ERP-систему. Дать по ней информацию: где применяется, в какой области/отрасли, цифры/факты, как система ставится. Далее выбрать 1 функционал (логистика, складской ...