Выполнить расчетную часть к диплому

$50
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Завершен12 заявок306 просмотров

Более подробно скину задание исполнителю.

Диплом по экономике, вычислить рентабельность предприятия.

Объем не более 10 стр. сроки 3 дня.

14 лет назад
rlida
43 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

khashan
51 год
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$10
3 дня
Отлично и верно выполнена работа. Спасибо за соблюдение сроков. Продолжаем сотрудничать.
Очередной раз спасибо Лидии за сотрудничество - четкая постановка задачи и своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

khashan
51 год
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад