Tatyana S. Khashan

E-mail:[email protected],

[email protected]

Private cellular: +38 099 0277855

+380-62-3036-145

Skype: khashan_tatyana

SUMMARY

- 14 years of programming experience

- Deep knowledge of electronics and automatics;

PROFESSIONAL EXPERIENCE

2005 to the current time - I cat. engineer, "Control Systems Theory" department, Institute of Applied Mathematics and Mechanics;

Office: R.Luxemburg str., 74, Donetsk, Ukraine

(http://iamm.ac.donetsk.ua/tcs/khashan/khashan_engl.htm)

2001-2004 - graduate student of State University of Informatics and Artificial Intelligence NASU, Donetsk (http://www.iai.donetsk.ua/); Intelligent robotic systems department

2000-2001 - an engineer - programmer of voice recognition department, State University of Informatics and Artificial Intelligence NASU, Donetsk (http://www.iai.donetsk.ua/);

1998-2001 - Acting head of postgraduate study, State University of Informatics and Artificial Intelligence NASU, Donetsk (http://www.iai.donetsk.ua/).

2004-2005 – status of trainee Institute of Applied Mathematics RAS, Moscow, Russia.

2005 – gold medalist of Moscow world's fair.

Research Interests:

speech recognition;

artifical intelligence;

mechatronics and robotics;

neuronets;

wavelets;

Digital Signal Processing [DSP];

Image Signal Processing;

Intelligence interfaces development for robotechnical systems. Developing mathematics, methods and algorithms of speech recognition, direction-finding and localization IS of technical hearing for small mobile robots. Noise filtering of digital signals.

SKILLS

Languages:

C#, Java, C/C++, Assembler, ActionScript 3.0;

and secondary: Object Pascal, BASIC, PHP, JavaScript, HTML, SQL;

Platforms:

Windows 9x, 2K, XP, Vista; (x86); Linux

Development Tools:

Visual Studio

Borland CBuilder

Borland Delphi

Autocad

Adobe Flash CS3

Equation Tools:

Mathlab

Mathcad

Ansys

Graphic Tools:

Corel, PhotoShop

EDUCATION

Post Graduate (2001-2004)

Graduate student of Institute of Artifical Intelligence, Donetsk;

High Graduate (1990-1995)

master's degree in the specialty of "System Engineer", Donetsk State Technical University.

ADDITIONAL WORK

1.December 2001 - january 2002 г. – technical director of publishing "Налоговый вестник Донбасса"

2. 2002 – 2003 – technical director of “Computer technologies”.

3. 2000 – current time – teacher at State University of Informatics and Artificial Intelligence of MES of Ukraine.

4. May 2008 – current time – team leader of SERMIK(USA) (digital signal processing, online audio sequencer development).

REFERENCES

More than 9 publications

Main publications:

1. Хашан Т.С., Красільникова О.О. Автоматична побудова пародигм українських прикметникiв // Искусственный интеллект. - 2001. - No.4 - С.63-71.(9 стр.)

2. Карпова Н.А., Хашан Т.С., Прокоф`єв В.М. Про можливiсть застосування сучасних комп`ютерних технологiй у лiнгвiстицi та методицi викладання iноземних мов // Актуальнi проблеми викладання iноземних мов у вищий школi. -Вип. 5. -Донецьк: ДонНУ, 2003. -. 69-75.(7 стр.)

3. Поливцев С.А., Хашан Т.С., Павловский В.Е. Малые шагающие роботы с системой технического слуха // Искусственный интеллект. - 2004. - No.3 - С.759-765.(7 стр.)

4. Поливцев С.А., Хашан Т.С. Исследование геометрических и акустических свойств сенсоров для системы технического слуха роботов // Проблемы бионики. -2004. - No.60 - С.63-69.(7 стр.)

5. Павловский В.Е., Мягков А.С., Хашан Т.С., Павловский В.В. Концепция, моделирование и разработка слуховых сенсоров для роботов //Информационно-измерительные и управляющие системы. М.: Радиотехника. -2005. (12 стр.+1 стр. техн.свед.)

6. Хашан Т.С. Сегментация речевого сигнала // Искусственный интеллект. - 2007. - No.4 - С.386-397.(12 стр.)

7.Т.С.Хашан, Ю.В.Писаренко.Пеленгация источника звука интеллектуальным мобильным роботом с применением метода эпиполярной геометрии // КЗМС.-2008.-No.1

8. Хашан Т.С. Автоматическое определение границ объекта исследования в образах звуковых волн// в печ.

9 . Хашан Т.С. Павловский В.Е. Алгоритм обработки акустических сигналов в образах звуковых волн// Мехатроника, 2008. (11 стр.)

10. Ниценко А.В., Хашан Т.С. Применение непрерывного вейвлет-преобразования к обработке музыкальных сигналов// Искусственный интеллект. - 2008. - No.3 (10 стр.)

Conferences:

More than 13 international conferences.

2002

1. Хашан Т.С. Контекстно-зависимое распознавание речи для тематических текстов // Материалы Междунар. конф. "Искусственный интеллект - 2002". -. 2. -Таганрог: Изд. ТРТУ. -2002. -. 39-43.

2003

2. Хашан Т.С. Некоторые проблемы, касающиеся грамматического словаря украинского языка. Автоматическое построение словоформ числительных украинского языка // Материалы международной научно-технической конференции "Интеллектуальные и многопроцессорные системы". -22-27 сентября 2003г. -Дивноморское (Россия).

2004

3. Павловский В.Е., Поливцев С.А., Хашан Т.С. Интеллектуальные сенсоры технического слуха для мобильных роботов // Тр.школы-конференции "Адаптивные роботы-2004", Изд-во ЦНИИ РТК, СПб.,2004, с 65-71.(7 стр, СПб, 8-11 июня 2004 г.)

4. Поливцев С.А., Хашан Т.С., Павловский В.Е. Малые шагающие роботы с системой технического слуха // Тезисы докладов междун. научно-техн. конф. "Искусственный интеллект. Интеллектуальные и многопроцессорные системы-2004", Изд-во НИИ МВС ТРТУ, Таганрог, т.2, с.357-362.(6 стр., Кацивели, Крым, Украина, 20-25 сентября 2004 г.)

5. Поливцев С.А., Хашан Т.С., Павловский В.Е. Малые шагающие роботы с системой технического слуха // Материалы научн. молодежной школы "Микросистемная техника. МТС-2004" Изд-во НИИ МВС ТРТУ, Таганрог, с.167-172.(6 стр., Кацивели, Крым, Украина, 20-25 сентября 2004 г.)

6. V.E.Pavlovsky, S.A.Polivtseev,T.S.Khashan Intelligent Technical Audition and Vision Sensors for Walking Robot Telepresence Functions // Proc. Of 7-th Int. conf. On Climbing and Walking Robots CLAWAR-2004. Madrid, Spain, 22-24 September 2004. (6 pages)

7. Павловский В.Е., Хашан Т.С. Математические модели сенсоров технического слуха для мобильных роботов // Тр. межд. Семинара "Планетоходы, космическая робототехника и наземные роверы для экстремальных условий", Изд-во ВНИИТМ, СПб., 2004,с 134-136. (2 стр., СПб., 4-6 октября 2004 г.)

8. Павловский В.Е., Поливцев С.А., Хашан Т.С., Павловский В.В. Концепция, математическое моделирование, экспериментальная отработка системы технического слуха роботов. М., ВВЦ, 24-27 ноября 2004 г. (доклад)

2005

9. Vladimir E. Pavlovsky, Tatyana S. Khashan. Simulation and Experimental Elaboration of Acoustic Sensors for Mobile Robots // Paper presented at the RT) SET-092 Symposium on "Advanced Sensor Payloads for UAV" held in Lisbon, Portugal, 2-3 May 2005, and published in RTO. (7 pages)

10. V.E.Pavlovsky, A.S.Myagkov, T.S.Khashan, V.V.Pavlovsky. Concept, Simulation and Elaboration of Audition Sensors for Robots // Proc. of The IARP Workshop "Adaptive and Intelligent Robots:Present and Future". Moscow, Nov 24-26 2005, IPMech RAS, RAS.vol.1, pp.90-100. (10 pages)

2006

11. Хашан Т.С. Выделение квазипериодических структур в образах звуковых волн // Интеллектуализация обработки информации: Тезисы докладов Международной научной конференции / Крымский научный центр НАН Украины. -Симферополь, 2006. -с.226-228. (2 стр.)

2007

12. Хашан Т.С. Сегментация речевого сигнала // Искусственный интеллект. Интеллектуальные системы: Материалы Восьмой Международной научно-технической конференции. -Донецк: ИПИИ "Наука i освiта". -2007. -с.157-162. (6 стр.)

13. Хашан Т.С., Павловский В.Е. Алгоритм обработки звукового сигнала в системе технического слуха робота // 2-ая международная конференция "Сучаснi iнформацiйнi системи. Проблеми та тенденцiї розвитку" Сборник материалов конф.-Харьков, ХНУРЭ, 2007. -197-198. (2 стр.)

2008

14. Хашан Т.С. Автоматическое определение границ объекта исследования в образах звуковых волн // 2 международна я конференция, Донецк, 2008.

15. Ниценко А.В., Хашан Т.С. Применение непрерывного вейвлет-преобразования к обработке музыкальных сигналов. // IХ международная научно-практическая конференция «Искусственный интеллект-2008. Интеллектуальные системы ИИ-2008» - Кацивели, 2008