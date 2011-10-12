Курсовая работа по криминалистике Введение, заключение, список литературы обязателен. Список литературы не менее 20 источников. Объем работы 30-35 страниц. Ссылки подстрочные на каждой второй странице. Оригинальность работы 80% ...
Курсовая
Теоретическая часть(листов на 15)
- Управление инвестиционными рисками
-Скорринговая оценка
Практическая часть
-одна задача
Сроки дня два
Оплата по факту.
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