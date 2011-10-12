Курсовая

$7
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Завершен3 заявки215 просмотров

Теоретическая часть(листов на 15)

- Управление инвестиционными рисками

-Скорринговая оценка

Практическая часть

-одна задача

Сроки дня два

Оплата по факту.

Контакты в профиле.

14 лет назад
WeGeeks
Сергей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
38 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$7
1 день
Очень хорошая работа.выполнено быстро и качественно. огромное спасибо!!
Очень приятный заказчик) Быстрая оплата и всегда на связи) буду рада сотрудничеству)

Заявки фрилансеров

raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад