Динамическое программирование в школе

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«Элементы динамического программирования в школе»

Цель работы: разработать содержание и методику преподавания элективного курса «Элементы динамического программирования в школе», провести эксперимент, подготовить систему упражнений для развития алгоритмического мышления учащихся.

На основе поставленной цели можно сформулировать задачи:

1. провести анализ литературы по курсу и познакомиться с опытом учителей, разрабатывающих подобные элективные курсы;

2. составить модель знаний по материалу элективного курса;

3. разработать тематический план курса и набор задач ;

4. подготовить учебно-методические материалы в поддержку занятий и систему тестовых и самостоятельных заданий по теме;

5. разработать электронный учебник в поддержку курса;

6. провести педагогический эксперимент с целью апробации элективного курса в школе и проанализировать его итоги.

14 лет назад
serebro_61
Жанна 
64 года
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

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