Курсовая работа по криминалистике Введение, заключение, список литературы обязателен. Список литературы не менее 20 источников. Объем работы 30-35 страниц. Ссылки подстрочные на каждой второй странице. Оригинальность работы 80% ...
Динамическое программирование в школе
«Элементы динамического программирования в школе»
Цель работы: разработать содержание и методику преподавания элективного курса «Элементы динамического программирования в школе», провести эксперимент, подготовить систему упражнений для развития алгоритмического мышления учащихся.
На основе поставленной цели можно сформулировать задачи:
1. провести анализ литературы по курсу и познакомиться с опытом учителей, разрабатывающих подобные элективные курсы;
2. составить модель знаний по материалу элективного курса;
3. разработать тематический план курса и набор задач ;
4. подготовить учебно-методические материалы в поддержку занятий и систему тестовых и самостоятельных заданий по теме;
5. разработать электронный учебник в поддержку курса;
6. провести педагогический эксперимент с целью апробации элективного курса в школе и проанализировать его итоги.
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