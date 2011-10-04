Курсовая Бюджетная система РФ

Теоретическая часть(объем 20 листов)

-Государственный долг и его обслуживание. Государственный долг: содержание и основные формы. Бюджетные расходы на обслуживание и погашение госуд. долга.Управление внутренним и внешним госуд. долгом.

Практическая часть

-По данным мин. фин. РФ составить таблицу (на дату) по структуре внутреннего и внешнего долга РФ. Сделать соответствующие выводы по таблицам.

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