Диплом по праву

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Закрыт10 заявок210 просмотров

Вид работы: Дипломная работа

Предмет: Гражданско-процессуальное право

Тема: Особенности доказывания по отдельным категориям гражданских дел

Объём работы: от 70-90

Антиплагиат: от 80 %

Срок: 2-3 недели

План работы: нужен

14 лет назад
str_phoenix
Николай 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров