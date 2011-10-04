Курсовая электротехника

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Вариант 41. Синусоидальный видеоимпульс.

Весь курсовой 20-25стр

Основное - п1.4 -5стр Спектральный анализ прохождения электрического сигнала через линейную электрическую сеть.

Использовать Синусоидальный видеоимпульс.

Есть пример с треугольным видеоимпульсом.

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14 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

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