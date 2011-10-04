Курсовая работа

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Закрыт1 заявка226 просмотров

Разработка календарного плана подготовки и отработки блока

Графическая часть на листе формата А1(Компас или AutoCAD

Срок 10,10

AutoCAD
14 лет назад
Diptime
Михаил 
34 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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