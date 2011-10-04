Надо написать отчет по ТПР и дать мне понятие как решать ТПР, чтоб я ответил преподу. Есть готовая прога. Есть тех задание. есть пример отчета чужого. ...
Курсовая работа
Разработка календарного плана подготовки и отработки блока
Графическая часть на листе формата А1(Компас или AutoCAD
Срок 10,10
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