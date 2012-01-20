Диплом финансы и кредит + отчет по практике.

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Завершен9 заявок186 просмотров

Дипломная работ - специальность "финансы и кредит"

Тема "Пенсионный фонд РФ как главный распорядитель средств бюджета пенсионного отделения в стране".

План, 3 главы - все строго по м.у. - прилагаются.

Объем - 80 стр.

Антиплагиат - от 75 %.

Финализация работы к 4 ноября.

Также нужен отчет по практике - 8-10 стр. практика по организации. Задание будет приложено.

Гонорар 5000 руб.

Уважаемые авторы пишите адрес электронной почты, вышлю условия!

14 лет назад
AMC
47 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$150
30 дней
Работа с Еленой как в сказке (говорю без шуток). Если доверился Елена, то работа будет выполнена на 100%. Умный, компетентный автор. С наилучшими пожеланиями и надеждой на дальнейшее сотрудничество.
Прекрасное, четкое и полное задание, оперативная и постоянная связь, четкое координирование проекта и быстрая оплата - это далеко не весь список исключительных качеств Екатерины, как заказчика. Безумно рада всем совместным проектам, надеюсь на еще более продуктивное сотрудничество в дальнейшем и желаю увеличения количества отличных клиентов в геометрической прогрессии.

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altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад