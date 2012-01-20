Диплом финансы и кредит + отчет по практике.

Прекрасное, четкое и полное задание, оперативная и постоянная связь, четкое координирование проекта и быстрая оплата - это далеко не весь список исключительных качеств Екатерины, как заказчика. Безумно рада всем совместным проектам, надеюсь на еще более продуктивное сотрудничество в дальнейшем и желаю увеличения количества отличных клиентов в геометрической прогрессии.