Тема "Образовательное право России: становление и развитие в условиях реформ" От 35 страниц + сноски к каким-нибудь терминам в тексте
Диплом финансы и кредит + отчет по практике.
Дипломная работ - специальность "финансы и кредит"
Тема "Пенсионный фонд РФ как главный распорядитель средств бюджета пенсионного отделения в стране".
План, 3 главы - все строго по м.у. - прилагаются.
Объем - 80 стр.
Антиплагиат - от 75 %.
Финализация работы к 4 ноября.
Также нужен отчет по практике - 8-10 стр. практика по организации. Задание будет приложено.
Гонорар 5000 руб.
Уважаемые авторы пишите адрес электронной почты, вышлю условия!
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