Курсовая по образовательному праву России

$50
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Завершен10 заявок304 просмотра

Тема "Образовательное право России: становление и развитие в условиях реформ"

От 35 страниц

+ сноски к каким-нибудь терминам в тексте

13 лет назад
S1ash
35 лет
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранные исполнители

bastarda
Ксения 
43 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад
$40
3 дня
Быстро, без вопросов, по теме рекомендую
Все отлично, приятно сотрудничать и общаться. оплата без напоминаний. грамотный адекватный чел))) большой респект!
lolololko
Дмитрий 
42 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$43
999 дней

Заявки фрилансеров

bastarda
Ксения 
43 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад
lolololko
Дмитрий 
42 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад

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