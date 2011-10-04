Тема магистерской работы (Программирование)

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Закрыт2 заявки218 просмотров

Требуется придумать тему для магистерской работы.

Сильно сложную и заумную не обязательно. Главное, чтоб ее одобрили.

C#, SQL, MySQL, Flash, AS3, PHP, WPF, Silverlight

Готовый диплом не нужен, только идея.

MySQLPHPSQL
14 лет назад
MakeMyWeb
Иван 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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