Дипломная работа по евро. Приватно для М.Чуйковой

$150
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Завершен4 заявки275 просмотров

задание и методичка прикреплены

объем 70-75 страниц

анти 88%

цена 4500 р (диплом+речь+раздатка)

срок 16 октября весь сразу

14 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$150
8 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очередной удачный совместный проект!

Заявки фрилансеров

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад