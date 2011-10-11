Сервис и туризм

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Завершен11 заявок226 просмотров

Тема - Ценообразование на предприятии в сфере сервиса и туризма. Сущность, функции и их класификации. Факторы влияющие на уровни цен.

Объем 25 страниц

14 лет назад
Ferrrarrri
Дарья 
44 года
15 лет в сервисе
Была
24 дня назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$20
3 дня
Работа была сдана вовремя. Жду результатов проверки
Очередной успешный проект с Дарьей: все четко и без проблем - и задание, и оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад