Тема "Образовательное право России: становление и развитие в условиях реформ" От 35 страниц + сноски к каким-нибудь терминам в тексте
Предмет Статика
Расчетная курсовая по предмету статика.
Нужно сделать доработки по задаче - сама задача в файле.
Требования к доработке в архиве
Пришла по решению следующая обратная связь:
рисунок, на котором показаны все силы и силы реакций балку ВС и балку АС надо нарисовать отдельно, точку С нельзя расчленять Как следствие уравнение д. быть другое
Понятно ли Вам, что нужно доделать? нужны ли пояснения?
Сможете ли сделать?
Стоимость?
Срок?
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