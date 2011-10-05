Предмет Статика

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Расчетная курсовая по предмету статика.

http://files.mail.ru/JO31D1

Нужно сделать доработки по задаче - сама задача в файле.

Требования к доработке в архиве

Пришла по решению следующая обратная связь:

рисунок, на котором показаны все силы и силы реакций балку ВС и балку АС надо нарисовать отдельно, точку С нельзя расчленять Как следствие уравнение д. быть другое

Понятно ли Вам, что нужно доделать? нужны ли пояснения?

Сможете ли сделать?

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13 лет назад
Ferrrarrri
Дарья 
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Chikuna
Галина 
55 лет
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13 лет назад
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Chikuna
Галина 
55 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад