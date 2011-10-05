Диплом по переводоведению

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен5 заявок159 просмотров

Необходимо написать диплом на тему особенности перевода информационных текстов. Бюджет ограничен.

14 лет назад
efarova
40 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

denissenco
Марина 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
6 отзывов(-2)
14 лет назад
$1
1 день
Марина отлично справилась с заданием. Все выполнила качественно и в срок. Рекомендую с ней сотрудничать.
Хороший заказчик. Приятно даже работать. Оплату получила в срок, претензий никаких.

Заявки фрилансеров

denissenco
Марина 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
6 отзывов(-2)
14 лет назад