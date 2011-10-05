Диплом Разработка системы признаков верхней одежды

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Закрыт5 заявок164 просмотра

Требуется написать диплом на тему : Разработка системы признаков верхней одежды в Немецком стиле.

Объем около 100 стр.

14 лет назад
omeivan
Иван 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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