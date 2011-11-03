Реферат-эссе на английском языке

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Предмет: Экономическая социология

Тема: Современные проблемы экономической социологии (по материалам 10

Европейской конференции)

Тип: реферат-эссе на английском языке

Объем: 6 листов

Срок: 8.10.11

Пожелания:

Нужно сделать обзор и анализ тезисов докладов сессии Economic Sociology

(page/189-208)

(А.В. Носкова)

http://www.esa10thconference.com/programme/ESA2011_Abstracts_Book.pdf

14 лет назад
berqt
46 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$10
2 дня
Как всегда оперативно и качественно. Рекомендую Елену как отличного исполнителя!
Как здорово, что после n-хных проектов в сервисе, появляются такие постоянные заказчики, как Константин. Понимание проектов и задания происходит очень быстро, общение налажено и стабильно, а реализация проектов происходит четко и без заминок. Надежность и компетентность Константина мотивирует и прибавляет уверенности в успешном окончании проекта. Надеюсь на дальнейшее не менее успешное сотрудничество и желаю всяческих успехов.

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altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад