Расчетная курсовая по предмету статика. http://files.mail.ru/JO31D1 Нужно сделать доработки по задаче - сама задача в файле. Требования к доработке в архиве Пришла по решению следующая обратная ...
Реферат-эссе на английском языке
Предмет: Экономическая социология
Тема: Современные проблемы экономической социологии (по материалам 10
Европейской конференции)
Тип: реферат-эссе на английском языке
Объем: 6 листов
Срок: 8.10.11
Пожелания:
Нужно сделать обзор и анализ тезисов докладов сессии Economic Sociology
(page/189-208)
(А.В. Носкова)
http://www.esa10thconference.com/programme/ESA2011_Abstracts_Book.pdf
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