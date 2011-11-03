Реферат-эссе на английском языке

Как здорово, что после n-хных проектов в сервисе, появляются такие постоянные заказчики, как Константин. Понимание проектов и задания происходит очень быстро, общение налажено и стабильно, а реализация проектов происходит четко и без заминок. Надежность и компетентность Константина мотивирует и прибавляет уверенности в успешном окончании проекта. Надеюсь на дальнейшее не менее успешное сотрудничество и желаю всяческих успехов.