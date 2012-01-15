Расчетная курсовая по предмету статика. http://files.mail.ru/JO31D1 Нужно сделать доработки по задаче - сама задача в файле. Требования к доработке в архиве Пришла по решению следующая обратная ...
Дипломный проект (Прикл. информатика в экономике)
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры!
Требуется специалист для выполнения дипломного проекта.
Спец.: Прикладная информатика в экономике.
Тема: "Проект web-сайта ООО ..."
Объем работы: ~ 100 л.
Срок сдачи: 30 октября 2011г.
Бюджет: 8000р. Оплата поэтапная.
Структура диплома:
1. Аналитическая часть (описание деятельности предприятия)
2. Проектная часть (создание проекта сайта и т.п.)
3. Экономическая часть (экономич. обоснование создания сайта)
Аналитическая часть практически готова, ее можно взять из Отчета по преддипломной практике.
Помимо методических рекомендаций существуют требования научного руководителя:
1. Подробным образом раскрыть структуру предприятия (сколько человек работает на предприятии и т.д.);
2. Информационные потоки предприятия;
3. Какие будут использоваться средства для разработки сайта.
До сайта надо описать информационные потоки, построить IDEF-модели как было и будет. Из этого будет видно чью деятельность мы автоматизируем, что именно можно помещать на сайт для пользователей, для сотрудников, для администратора и т.п.
Спроектировать сайт: выбрать средства, сделать карту и БД.
Размещения сайта в интернете не требуется.
В заявке укажите ваш любимый цвет, чтобы я был уверен, что Вы в полной мере ознакомились с текстом задания.
Жду ваших предложений.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Все материалы по диплому во вложении.Закрыт14 лет назад
Предмет: Экономическая социология Тема: Современные проблемы экономической социологии (по материалам 10 Европейской конференции) Тип: реферат-эссе на английском языке Объем: 6 листов Срок: 8.10.11 Пожелания: Нужно сделать ...Завершен14 лет назад
тема: Служба приема и размещения-функциональные обязанности. Оригинальность работы 65% Оформление: Работа оформляется на машинописной бумаге формата А 4 (с одной стороны Листа) либо в рукописном (обязательно читаемом), либо машинописном варианте (14 размер, ...Закрыт14 лет назад
Тема Исследование на примере компьютерного оборудования HP Требования По образцу Объем 25 Методичка Образец работы Срок 11.10.11Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо написать диплом на тему особенности перевода информационных текстов. Бюджет ограничен.Завершен14 лет назад
Здравствуйте. Нужно написать курсовую. Ниже приведен план курсовой. Объем - до 30 страниц. Сроки - желательно до 13-00 пятница, но если не успеваем, то тогда уже до вечера воскресенья. ...Завершен14 лет назад
Расчетная курсовая по предмету статика. Срок 5-7 дней вариант 8Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Надо выполнить 6 заданий по черчению в AutoCAD. К заданиям есть подробные руководства (скину исполнителю). Что примерно должно получиться - в приложенном файле (картинки). Жду заявок со сроками и ценами, оперативность приветствуется.Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт14 лет назад
Тема - Ценообразование на предприятии в сфере сервиса и туризма. Сущность, функции и их класификации. Факторы влияющие на уровни цен. Объем 25 страницЗавершен14 лет назад