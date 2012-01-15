Дипломный проект (Прикл. информатика в экономике)

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры!

Требуется специалист для выполнения дипломного проекта.

Спец.: Прикладная информатика в экономике.

Тема: "Проект web-сайта ООО ..."

Объем работы: ~ 100 л.

Срок сдачи: 30 октября 2011г.

Бюджет: 8000р. Оплата поэтапная.

Структура диплома:

1. Аналитическая часть (описание деятельности предприятия)

2. Проектная часть (создание проекта сайта и т.п.)

3. Экономическая часть (экономич. обоснование создания сайта)

Аналитическая часть практически готова, ее можно взять из Отчета по преддипломной практике.

Помимо методических рекомендаций существуют требования научного руководителя:

1. Подробным образом раскрыть структуру предприятия (сколько человек работает на предприятии и т.д.);

2. Информационные потоки предприятия;

3. Какие будут использоваться средства для разработки сайта.

До сайта надо описать информационные потоки, построить IDEF-модели как было и будет. Из этого будет видно чью деятельность мы автоматизируем, что именно можно помещать на сайт для пользователей, для сотрудников, для администратора и т.п.

Спроектировать сайт: выбрать средства, сделать карту и БД.

Размещения сайта в интернете не требуется.

В заявке укажите ваш любимый цвет, чтобы я был уверен, что Вы в полной мере ознакомились с текстом задания.

Жду ваших предложений.