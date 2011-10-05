Диплом Прикладная информатика в экономике

Я не то что недовольна, я в ШОКЕ от сотрудничества с этим исполнителем! Диплом не могут натянуть даже до "тройки". Доработки Александра делает крайне долго, на связь выходит редко. Гонорар получила сразу по готовности работы в полном объеме. Сейчас встал вопрос возврата денег клиенту, и Александра вообще пропала. Денег от нее я так и не дождалась. Александра, как и следовало ожидать, вины своей не признает. Но вина на 100% ее! Диплом не доведен до готовности - 2 главы практически полностью переделаны. Крайне не советую связываться с этим автором - поберегите свои нервы и репутацию перед клиентами.