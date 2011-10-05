Диплом Прикладная информатика в экономике

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Закрыт6 заявок273 просмотра

Все материалы по диплому во вложении.

14 лет назад
totnsk
38 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Mulberry
37 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$250
14 дней
Я не то что недовольна, я в ШОКЕ от сотрудничества с этим исполнителем! Диплом не могут натянуть даже до "тройки". Доработки Александра делает крайне долго, на связь выходит редко. Гонорар получила сразу по готовности работы в полном объеме. Сейчас встал вопрос возврата денег клиенту, и Александра вообще пропала. Денег от нее я так и не дождалась. Александра, как и следовало ожидать, вины своей не признает. Но вина на 100% ее! Диплом не доведен до готовности - 2 главы практически полностью переделаны. Крайне не советую связываться с этим автором - поберегите свои нервы и репутацию перед клиентами.

Заявки фрилансеров

Mulberry
37 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад