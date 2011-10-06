Курсовая мат. методы в экономике

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Закрыт6 заявок177 просмотров

Нужна курсовая работа по направлению мат методы в экономике с практисекой частью (большое вычисление в excel)

Срок 5-7 дней

Методичка большая - вышлю на мейл оставляйте его в завке на проект

14 лет назад
Ferrrarrri
Дарья 
44 года
15 лет в сервисе
Была
24 дня назад

Выбранный исполнитель

MarMar
Мария 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$50
5 дней

Заявки фрилансеров

MarMar
Мария 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад