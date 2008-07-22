Качественный копирайт/рерайт по доступным ценам и в срок
Доброго времени суток, уважаемый Заказчик! Я рада, что Вы заглянули ко мне на огонек!Как радушная хозяйка, я предлагаю Вам присесть на мой виртуальный диванчик и выпить кофе, к сожалению, тоже виртуального. Теперь Вы можете ни о чем не беспокоиться, я возьму Ваши заказы в свои руки и выполню их качественно и в срок. И, я надеюсь, Вы станете моим постоянным гостем!
Образование:
"Уральский государственный технический университет - УПИ", специальность "Управление качеством";
"Уральский государственный технический университет - УПИ", специальность "Экономика и управление на предприятии"
Знание языков: русский,английский
Моя грамотность,ответственность и креативность к Вашим услугам!
Действие аккаунта приостановлено!
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Отзывы заказчиков
$33
10 баллов
15 лет назад
Работа выполнена в срок и с минимумом доработок. Мы сотрудничеством с Марией в очередной раз довольны.
Ответный отзыв
все хорошо
$65
10 баллов
15 лет назад
Всё выполнено на отлично. Спасибо.
Ответный отзыв
Очень довольна сотрудничеством с Павлом!Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую!
$100
10 баллов
15 лет назад
Работа выполнена в срок и в полном объеме. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Хороший заказчик! Всем рекомендую!
$50
10 баллов
15 лет назад
Сотрудничество с Машей входит в привычную, позитивную норму. Отлично выполненная работа по статистике, четкость, грамотность, владение темой и материалом. Продолжим сотрудничество!
Ответный отзыв
Владимир - один из моих самых лучших заказчиков! Четкая постановка задачи, незамедлительные ответы на вопросы, своевременная оплата и позитивное общение - его отличительные черты! Всем рекомендую и надеюсь на продолжение сотрудничества!
$200
10 баллов
15 лет назад
С Марией было очень приятно сотрудничать. Все выполнено на высшем уровне. Постоянная связь, доработки выполняются оперативно. Всем рекомендую. Компания Школьник-Студент-Выпускник
Ответный отзыв
Хороший заказчик! Всем рекомендую!
Рефераты, Курсовые и Дипломы
10 отзывов
от $20
от 2 дней
нет рейтинга
Копирайтинг
2 отзыва
от $2
от 1 дня
нет рейтинга