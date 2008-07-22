Качественный копирайт/рерайт по доступным ценам и в срок

Доброго времени суток, уважаемый Заказчик! Я рада, что Вы заглянули ко мне на огонек!Как радушная хозяйка, я предлагаю Вам присесть на мой виртуальный диванчик и выпить кофе, к сожалению, тоже виртуального. Теперь Вы можете ни о чем не беспокоиться, я возьму Ваши заказы в свои руки и выполню их качественно и в срок. И, я надеюсь, Вы станете моим постоянным гостем!

Образование:

"Уральский государственный технический университет - УПИ", специальность "Управление качеством";

"Уральский государственный технический университет - УПИ", специальность "Экономика и управление на предприятии"

Знание языков: русский,английский

Моя грамотность,ответственность и креативность к Вашим услугам!