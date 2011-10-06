Диплом финансы и кредит

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Закрыт9 заявок150 просмотров

Дипломная работ - специальность "финансы и кредит"

Тема "Федеральная налоговая служба- главный администратор доходов государственных внебюджетных фондов".

План - , 3 главы - все строго по м.у. - прилагаются.

Объем - 80 стр.+ приложения.

Антиплагиат - от 75 %.

Финализация работы к 4 ноября.

Гонорар 4 700 руб

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14 лет назад
AMC
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15 лет в сервисе
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9 лет назад

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