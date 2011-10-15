Курсовая общая психология

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Завершен20 заявок215 просмотров

Мышление: основные виды и мыслительные операции

35 страниц

13.10

Антиплагиат от 85%

14 лет назад
Ferrrarrri
Дарья 
44 года
15 лет в сервисе
Была
24 дня назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$30
4 дня
К сожалению, отличный материал. который мне понравился был заимствован с сайтов готовых рефератов. Работа не прошла проверку в ВУЗе. Деньги автором возращены, поэтому не меняю отзыв на отрицательный.
Спасибо Дарье за терпение, компетентность, постоянную связь и моментальную оплату. Работать с данным заказчиком очень комфортно. Спасибо вам большое, Дарья. +100

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад