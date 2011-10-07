Реферат по корпоративной культуре

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Закрыт7 заявок133 просмотра

Корпоративная культура и защита прав потребителей на тему "Роль менеджера в создании корпоративной культуры". объем 10-15 страниц, список литературы из 5 источников, 1ая часть реферата-теоретическая,а 2ая-практическая (на примере организации)

14 лет назад
oxana1985
Ксения 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

MarryVar
Мария 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
14 лет назад
$9
2 дня
ТОП-5
Рефераты, Курсовые и Дипломы

Заявки фрилансеров

MarryVar
Мария 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
14 лет назад
ТОП-5
Рефераты, Курсовые и Дипломы