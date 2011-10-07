Курсовая теория, биография и деятельность библиог.

$50
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Закрыт7 заявок109 просмотров

Необходимо написать курсовую теоретическую о жизни и деятельности одного библиографа (фио сообщу исполнителю)

Есть перечень возможных источников - предоставлю

В интернете материала мизер - нужен доступ к библиотечным изданиям

Объем работы - 15-16 страниц

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Срок 3-4 дня

14 лет назад
bal2007
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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