Диплом финансы и кредит

$130
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Завершен6 заявок164 просмотра

Тема: Управление собственным капиталом предприятия (на примере авто-транспортного предприятия)

Объём 65-70 стр + материалы для защиты

Диплом необходимо увязать с текстом отчёта по практике (включая существующую отчётность)

Текст отчёта составит 20-25% дипломной работы

План работы утверждён

Обязательно - ссылки на литературу по тексту (всего надо заявить 60 источников)

Срок проекта -30 дней

13.10 (через 3 дня) – нужна 1 глава для сверки

14 лет назад
bb474
52 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

BubaSv
46 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$130
10 дней
Проект сдали в срок и с хорошим качеством. Спасибо Светлане. Рекомендую всем заказчикам!
Сергей отличный заказчик, с хорошими человеческими качествами! Всегда на связи, по поводу оплаты никогда вопросов не возникало.

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BubaSv
46 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад