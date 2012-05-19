Тема: Применение специальных налоговых режимов для оптимизации налогообложения. Требования к курсовой: 30 листов максимум. Введение 1-2 стр. – актуальность и место темы в вопросах планирования. ...
Диплом финансы и кредит
Тема: Управление собственным капиталом предприятия (на примере авто-транспортного предприятия)
Объём 65-70 стр + материалы для защиты
Диплом необходимо увязать с текстом отчёта по практике (включая существующую отчётность)
Текст отчёта составит 20-25% дипломной работы
План работы утверждён
Обязательно - ссылки на литературу по тексту (всего надо заявить 60 источников)
Срок проекта -30 дней
13.10 (через 3 дня) – нужна 1 глава для сверки
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт14 лет назад
Мышление: основные виды и мыслительные операции 35 страниц 13.10 Антиплагиат от 85%Завершен14 лет назад
тема во вложении жду предложения о возможности выполнения и цену в рублях оплата сбербанк или wmrЗавершен14 лет назад
- $188
задание прикреплено, методичка объем 60-70 страниц без учета приложений? не по минимуму анти 88-90% срок 18.10 вечер, 19.10 утро до 12.00 цена ...Завершен14 лет назад
задание прикреплено анти 90% от вас цена в рублях срок 11-12.10 оплата сбер или вмрЗавершен14 лет назад
задание прикреплено объем 15-18 страниц всего анти 90% от вас цена в рублях срок 11.10 вечер-12.10 утроЗавершен14 лет назад
Вариант 13 или 15 Антиплагиат от 85% оригинального текстаРефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Характеристика социально-экономического развития Волго-Вятского (Нижегородская и Кировская области, Мари Эл, Мордовия, Чувашия) экономического района Объем 20 страниц Срок 10.10 18-00 по МСК План работы Введение 1. Экономико-географисческое положение ...Рефераты, Курсовые и Дипломы11 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо выполнить курсовую работу по дисциплине "Организация ЭВМ и систем. Аппаратные средства вычислительной техники" Тема работы: Проектиирование процессора с плавающей точкой Срок выполнения – ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $25
Тема: Кадровая политика на предприятия отчет по практике Специальность: менеджмент организации План установлен методичкой объём 25-30 стр, дневник, отзыв срок до 12.10Завершен14 лет назад