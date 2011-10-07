Реферат по политэкономии

Необходимо написать реферат согласно плану конкретно, исчерпывающе, без воды

Примерный общий объем 7-8 страниц

1. Проанализируйте факторы экономического роста, играющие решающее значение при преимущественно интенсивном и преимущественно экстенсивном его типе. 2.Выделите основные закономерности современного делового цикла. 3.Сравните эффективность фискальной и денежно-кредитной политики государства. 4.Пути приватизации в России. «За» и «против». 5.Проанализируйте основные альтернативные концепции в области международной торговли: свобода торговли, протекционизм; селективный протекционизм. 6.Как определяются «плавающие» валютные курсы? 7. Современная экономическая глобализация.

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300 рублей