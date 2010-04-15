Требуется перевести с эстонского на русский фрагмент научной статьи по истории (4126 знаков с пробелами).
- Переводы11 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется редизайн сайта http://sites.znu.edu.ua/historySciWorks/ Также нужен новый хостинг. Жду предложенийВеб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходим перевод с русского языка на испанский гуманитарного текста (около 7 тыс. знаков с пробелами). Перевод нужен до конца сегодняшнего дняПереводы4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Требуется создать сайт "под ключ". Есть образец. Срок - неделя.Сайты «под ключ»31 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Требуется редизайн сайта http://sites.znu.edu.ua/historySciWorksВеб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен очень точный и профессиональный перевод 2000 знаков (с пробелами) с английского на русский. Гуманитарный текстЗавершен11 лет назад
Есть шапка сайта, нужно сделать ее растягивающейся, т.е. чтобы вне зависимости от размеров и разрешения экрана она смотрелась примерно одинаково. Сайт http://sites.znu.edu.ua/historySciWorks/ Или как лучше сделать?HTML-верстка9 заявокЗакрыт11 лет назад
В видео (mp4) звук опережает видео. Нужна помощь. 200 руб.Видеомонтаж1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужен перевод с русского на польский пару абзацев аннотации к статье, срочно!Переводы2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен очень качественный (!) перевод статьи гуманитарного характера (история) с украинского на английский. Срок - до утра 03.06. Объем - 36300 знаков с пробеламиЗавершен13 лет назад
Требуется перевод с русского на французский письма - 340 знаков с пробелами. Срок - сегодня, оперативно.Переводы2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать 10 слайдов в Power Point к курсовой работе по международной политике.Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно произвести рерайт текста на предмет повышения Антиплагиата. Сейчас показатель 27%. Нужно 71%. Объем - 30 стр., 14 шрифт, 1,5 интервал. Текст исторический. Срок - 13 апреля, к 16.00Копирайтинг12 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется грамотный перевод с русского на английский 6200 знаков с пробелами. Заголовки статей и аннотации к ним (историческая проблематика). Срок - 1 день.Закрыт13 лет назад
Требуется носитель английского языка для перевода с украинского (русского) языка на английский. Нужен безупречный профессиональный перевод.Переводы10 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется материал для написания курсовой "Особые Присутствия в структуре Государственного совета Российской империи 1906-1917" (конкретно по теме; введение, историография и заключение не нужно). Необходима работа с рекомендованным списком литературы в Ленинке. Объем - 15 ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется перевод на английский аннотации к статье. 450 знаков с пробелами.Завершен13 лет назад
Требуется перевод с русского на английский резюме к статье по истории (380 знаков с пробелами)Завершен14 лет назад
Нужно выполнить рерайт текста, взятого из Интернет, чтобы на выходе его Антиплагиат составлял не менее 70%. Объем текста - 20 000 знаков с пробелами. Срок - сегодня, 15.04 до 19.00Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $20
Требуется курсовая "Внешняя политика Бельгии на современном этапе" (30 стр., 14 шрифт, 1,5 интервал). Антиплагиат - не менее 70%. Срок - 15.04Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт14 лет назад