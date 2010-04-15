Максим - очень ответственный исполнитель. Сроки выполнения, согласованные вначале, безукоризнено выполнил, с точностью до часа. Перевод (а текст был очень непрстой, со специальной терминологией) отличается основательностью филологической подготовки. Вычитанный, грамотный, пунктуация вся на месте. И что еще очень важно - не приходилось переживать, как идет работа. Максим все время на связи. В целом очень доволен. Рекомендую.