yuriinew

Юрий yuriinew

 
41 годУкраина/Запорожье
15 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Кандидат исторических наук, доцент
Отзывы фрилансеров
nakts
36 летБеларусь
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$3
10 баллов
9 лет назад
Перевод с английского
Спасибо за сотрудничество!
Светлана оперативно и грамотно перевела фрагмент текста статьи с английского. Точно передан смысл. Квалифицированный переводчик.
Ответный отзыв
Rubichek
Сергей 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Переконвертировать видео
Хороший работодатель рекомендую всем.
Сергей блестяще справился с заданием. Я был приятно поражен ответственности исполнителя. Несмотря на кажущуюся простоту задания, четырем другм фрилансерам не удалось достичь результата. Сергей работал всю ночь(!) и добился требуемого. Очень квалифицированный, приятный в общении и исполнительный человек, постоянно на связи. Сотрудничество с фрилансером оставило самые приятные впечатления. Рекомендую всем!
Ответный отзыв
8davids8
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Перевод с английского
Спасибо за взаимовыгодное сотрудничество!
Максим - очень ответственный исполнитель. Сроки выполнения, согласованные вначале, безукоризнено выполнил, с точностью до часа. Перевод (а текст был очень непрстой, со специальной терминологией) отличается основательностью филологической подготовки. Вычитанный, грамотный, пунктуация вся на месте. И что еще очень важно - не приходилось переживать, как идет работа. Максим все время на связи. В целом очень доволен. Рекомендую.
Ответный отзыв
amkid
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Звук опережает видео
Рекомендую к сотрудничеству. Честный и ответственный работодатель.
Дмитрий прекрасно выполнил задание, к тому же оперативно. Рекомендую всем!
Ответный отзыв
Alenkalutsk
Алёна 
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$2
10 баллов
13 лет назад
Перевод с украинского на английский
Юрий, спасибо Вам за сотрудничество! Преимуществом заказчика то, что он всегда на связи, что обеспечивает качественную и быструю работу исполнителя. Четко поставленная задача, своевременная оплата. Очень было приятно работать. Всем рекомендую!
Спасибо за работу
Ответный отзыв