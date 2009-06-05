Rubichek

Сергей Rubichek

 
37 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
x666x
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
15 лет назад
Добавление ссылок в новости
Отлично сделана работа за разумные деньги. Уложился в сроки. Приятно работать. Будем сотрудничать.
Рекомендую!
Ответный отзыв
yuriinew
Юрий 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
15 лет назад
Переконвертировать видео
Сергей блестяще справился с заданием. Я был приятно поражен ответственности исполнителя. Несмотря на кажущуюся простоту задания, четырем другм фрилансерам не удалось достичь результата. Сергей работал всю ночь(!) и добился требуемого. Очень квалифицированный, приятный в общении и исполнительный человек, постоянно на связи. Сотрудничество с фрилансером оставило самые приятные впечатления. Рекомендую всем!
Хороший работодатель рекомендую всем.
Ответный отзыв