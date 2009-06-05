Переконвертировать видео

Имеется 3 файла в формате rmvb, не самого лучшего качества (общая продолжительность видео 50 минут, объем 182 МБ). Требуется переконвертировать без потери качества в какой-то общепринятый формат с возможностью просмотра на DVD плеере.

При попытке использования двух первых попавшихся конвертеров происходит опережение звука по сравнению с видео.

Срок - до 9 утра.