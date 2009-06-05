Переконвертировать видео

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен8 заявок337 просмотров

Имеется 3 файла в формате rmvb, не самого лучшего качества (общая продолжительность видео 50 минут, объем 182 МБ). Требуется переконвертировать без потери качества в какой-то общепринятый формат с возможностью просмотра на DVD плеере.

При попытке использования двух первых попавшихся конвертеров происходит опережение звука по сравнению с видео.

Срок - до 9 утра.

16 лет назад
yuriinew
Юрий 
42 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Rubichek
Сергей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$5
1 день
Сергей блестяще справился с заданием. Я был приятно поражен ответственности исполнителя. Несмотря на кажущуюся простоту задания, четырем другм фрилансерам не удалось достичь результата. Сергей работал всю ночь(!) и добился требуемого. Очень квалифицированный, приятный в общении и исполнительный человек, постоянно на связи. Сотрудничество с фрилансером оставило самые приятные впечатления. Рекомендую всем!
Хороший работодатель рекомендую всем.

Заявки фрилансеров

Rubichek
Сергей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Обработать видео ролик

    Нужно обработать десять - пятнадцать коротких видеороликов - убрать звук, добавить фоновую музыку. Ролики небольшие десять - шестьдесят секунд. Предложения оставляйте здесь.

    Видеомонтаж14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Motion graphics интро для видео проекта

    Сделать заставку 5-7 секунд для видео проекта и анимированные тайтлы. С этой заставкой будут регулярно публиковаться видео. Смонтированного видео материала много. В качестве оплаты предлагаю символическую сумму и упоминание в конце ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Видеоролик креативный

    $50

    Есть ролик! Звук устраивает, нужен новый видеоролик креативный!!! текст ролика: (Грохот удара по столу клавиатурой) Голос диктора… Опять не работает программа?.. Надоело бегать по офису с ...

    Видеомонтаж21 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Только для Москвы. Снять обучающий фильм.

    Добрый день всем. Нужно снять обучающее видео. Как делать кальян. Съемки будут проходить в ресторане на м. Тульское. 1-2 съемочных дня по восемь часов + монтаж + изготовление двд + наложение простейших эффектов ...

    Видеомонтаж4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание мультимедийного ролика

    $1000

    Требуется по сценарию создать мультимедийный (флеш) ролик и наложить на музыку. Стилистика акварель или масло по стеклу. Навыки: рисовать от руки, знание флеш анимации.

    Видеомонтаж19 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нарезка видео (адалт)

    Работа на постоянной основе. Я буду вам присылать адалт фильмы, а вы должны резать их на ролики по 5-20 мин. (и если нужно - кодировать в др. формат). Т.е. вырезать из видео сцены. В ...

    Видеомонтаж6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Видео. Тема:Я люблю делать то, что другие не любят

    $50

    Необходимо снять себя на веб-камеру, видеокамеру, телефон (с приемлемым качеством) видеоролик, почему Вам нравится делать то, что другие терпеть не могут. Продолжительность от 15 секунд, но не более минуты. Ролик должен находиться на ...

    Видеомонтаж2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Обрезать видео + нарезка для youtube

    Есть видео с семинара до 4-ех часов - файл exe проигрывается на компе, звук через колонки Это не видео-файл !!! То есть необходимо делать видеозахват с экрана программой типа camStudio ...

    Видеомонтаж2 исполнителя
    Закрыт
    16 лет назад

  • Аудио монтаж треков. Москва/подмосковье.

    Здравствуйте, уважаемые! Имеется проект Samplitute 10. Студийная запись, собраны (смонтированы) барабаны и бас. Стиль рок, пост-гранж. Необходимо -собрать гитары (где-то 3 дорожки на канал). -Смонтировать голос (на 3-4 слоя - ...

    Видеомонтаж3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Отрендерить видео на Макинтоше!

    Есть видео ролик в формате .mov отрендеренный с помощью кодека Apple Intermediate Codec, Integer (Big Endian). Для windows такого кодека не существует, нужно перерендерить видео в формат .wmv Видео весит 20Гб. Время 25 ...

    Видеомонтаж4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад