Только для Москвы. Снять обучающий фильм.

Добрый день всем. Нужно снять обучающее видео. Как делать кальян.

Съемки будут проходить в ресторане на м. Тульское.

1-2 съемочных дня по восемь часов + монтаж + изготовление двд + наложение простейших эффектов типа названия темы, адреса сайта, итд.

Для того чтобы ваше предложение было рассмотрено - делайте конкретные предложения с ценами по пунктам.

Рассматриваются только кандидаты с опытом работы в теме обучающего видео.