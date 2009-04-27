Создать аудио ролик

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Закрыт5 заявок284 просмотра
#1$

Нужно создать аудио ролик 20 сек на радио.

Сценарий есть, текст есть.

один мужской голос (возможно женские возгласы на фоне)

Назвайте цену (обязательно) и сроки

16 лет назад
SergeyP
Сергей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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