Необходимо разработать набор видео заставок с 3D элементами для некоторых рубрик канала Країна-ТВ www.kraina.tv
Создать аудио ролик
Нужно создать аудио ролик 20 сек на радио.
Сценарий есть, текст есть.
один мужской голос (возможно женские возгласы на фоне)
Назвайте цену (обязательно) и сроки
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