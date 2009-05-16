Москва. Съемка+монтаж Дня рождения.

$160
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрытнет заявок145 просмотров

Внимамание! Съемка в Москве! 16.05.09 с 14:00 до 18:00

Необходимо снять на видео День рождение ребенка, смонтировать в часовой ролик с оформлением.

П.С.Личные сообщения не рассматриваю.

16 лет назад
black_storm
41 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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