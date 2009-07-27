Motion graphics интро для видео проекта

Сделать заставку 5-7 секунд для видео проекта и анимированные тайтлы. С этой заставкой будут регулярно публиковаться видео. Смонтированного видео материала много.

В качестве оплаты предлагаю символическую сумму и упоминание в конце видео "графическое оформление от ...".

Качество графики, моушена и исполнения в целом должно быть на уровне как здесь http://narod.ru/disk/9052773000/Rokkaboy%20Showreel%2009.mov.html

Высылайте работы, подробности вышлю в ответ.