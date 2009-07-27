Motion graphics интро для видео проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен9 заявок341 просмотр

Сделать заставку 5-7 секунд для видео проекта и анимированные тайтлы. С этой заставкой будут регулярно публиковаться видео. Смонтированного видео материала много.

В качестве оплаты предлагаю символическую сумму и упоминание в конце видео "графическое оформление от ...".

Качество графики, моушена и исполнения в целом должно быть на уровне как здесь http://narod.ru/disk/9052773000/Rokkaboy%20Showreel%2009.mov.html

Высылайте работы, подробности вышлю в ответ.

16 лет назад
stateofweb
Михаил 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

coptup4ik
35 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$150
40 дней
Работал с Павлом. Сотрудничеством и результатом очень доволен! Работа очень качественная! Анимация и прочие детали проработаны до мелочей. Я в 3D кое что понимаю - не последний человек в этом деле и, честно говоря, даже не надеялся найти в русскоговорящем сегменте интернет человека, который сделает на высоком уровне. Полагаю, что Павел, умеет читать мысли, потому что в итоге получилось все так, как я и хотел :) Рад что общался с ним на одной волне и понимали друг друга с полу слова. В этом и заключается работа настоящего профессионала. Кроме всего прочего до мельчайших подробностей была смоделирована 3D версия логотипа. Я Павла особо не подгонял, он сам знал сроки и, что приятно, работу сам не затягивал! Павлу РЕСПЕКТ и УВАЖУХА за то, что ночами работал над моим проектом!
Благодарю за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

coptup4ik
35 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад

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