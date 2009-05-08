Сделать заставку 5-7 секунд для видео проекта и анимированные тайтлы. С этой заставкой будут регулярно публиковаться видео. Смонтированного видео материала много. В качестве оплаты предлагаю символическую сумму и упоминание в конце ...
Аудио монтаж треков. Москва/подмосковье.
Здравствуйте, уважаемые!
Имеется проект Samplitute 10. Студийная запись, собраны (смонтированы) барабаны и бас. Стиль рок, пост-гранж.
Необходимо
-собрать гитары (где-то 3 дорожки на канал).
-Смонтировать голос (на 3-4 слоя - на выходе).
-Оттюнить вокал.
В итоге, получить:
1. смонтированный, готовый к микшированию, проект.
2. все дорожки потреково в аифе или вав.
Все должно быть на высшем уровне (желательно на уровне работ звезд российского шоубиза и выше).
Ваши предложения по цене и срокам + ссылки на работы.
Спасибо!
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