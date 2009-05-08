Аудио монтаж треков. Москва/подмосковье.

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Закрыт3 заявки226 просмотров

Здравствуйте, уважаемые!

Имеется проект Samplitute 10. Студийная запись, собраны (смонтированы) барабаны и бас. Стиль рок, пост-гранж.

Необходимо

-собрать гитары (где-то 3 дорожки на канал).

-Смонтировать голос (на 3-4 слоя - на выходе).

-Оттюнить вокал.

В итоге, получить:

1. смонтированный, готовый к микшированию, проект.

2. все дорожки потреково в аифе или вав.

Все должно быть на высшем уровне (желательно на уровне работ звезд российского шоубиза и выше).

Ваши предложения по цене и срокам + ссылки на работы.

Спасибо!

16 лет назад
Texasec
Роман 
42 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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