Сделать заставку 5-7 секунд для видео проекта и анимированные тайтлы. С этой заставкой будут регулярно публиковаться видео. Смонтированного видео материала много. В качестве оплаты предлагаю символическую сумму и упоминание в конце ...
Отрендерить видео на Макинтоше!
Есть видео ролик в формате .mov отрендеренный с помощью кодека Apple Intermediate Codec, Integer (Big Endian). Для windows такого кодека не существует, нужно перерендерить видео в формат .wmv
Видео весит 20Гб. Время 25 мин. Помимо макинтоша нужен быстрый инет. )
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