Сделать заставку 5-7 секунд для видео проекта и анимированные тайтлы. С этой заставкой будут регулярно публиковаться видео. Смонтированного видео материала много. В качестве оплаты предлагаю символическую сумму и упоминание в конце ...
Видеоролик креативный
Есть ролик! Звук устраивает, нужен новый видеоролик креативный!!!
текст ролика:
(Грохот удара по столу клавиатурой)
Голос диктора…
Опять не работает программа?..
Надоело бегать по офису с флэшками и дисками?..
А Ваш сисадмин целыми днями гоняет вирусы?..
(звук работы принтеров и клавиатуры)
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