Видеоролик креативный

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт21 заявка519 просмотров

Есть ролик! Звук устраивает, нужен новый видеоролик креативный!!!

текст ролика:

(Грохот удара по столу клавиатурой)

Голос диктора…

Опять не работает программа?..

Надоело бегать по офису с флэшками и дисками?..

А Ваш сисадмин целыми днями гоняет вирусы?..

(звук работы принтеров и клавиатуры)

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16 лет назад
tvoy
43 года
18 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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