Нарезка видео (адалт)

Работа на постоянной основе.

Я буду вам присылать адалт фильмы, а вы должны резать их на ролики по 5-20 мин. (и если нужно - кодировать в др. формат). Т.е. вырезать из видео сцены. В конце - залить ролики на мой фтп.

Оплата за каждый нарезанный фильм...

PS: Только Россия, желательно Москва.

UPD:

Возможно и скачивать фильмы с фтп, т.е. тогда присылать я вам их не буду. Можно из любого города...