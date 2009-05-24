Обрезать видео + нарезка для youtube

Есть видео с семинара до 4-ех часов - файл exe проигрывается на компе, звук через колонки

Это не видео-файл !!!

То есть необходимо делать видеозахват с экрана программой типа camStudio

Нужно из него

1) Вырезать начало - когда происходить подключение

2) Вырезать перерывы - два перерыва

3) Вырезать концовку, когда идет завершение

Внутри файл разбит на сцены по несколько минут, то есть поиск начала, перерыва и конца найти можно быстро - все не надо прослушивать...

Разделить "обрезанное" видео на куски по 20 минут

Формате удобным для размещения на youtube

Размер исходного файла 34МБ

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