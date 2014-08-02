amkid

Дмитрий Чорный amkid

 
45 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
ДЕЙСТВУЙ И БУДЬ ЧТО БУДЕТ

Высшее образование, работаю на телевидении, богатый опыт монтажа, конвертирования, обрезки, нарезки видео и записи на диск в удобном для Вас формате.

Очень уверенный пользователь компьютера, устанавливаю и настраиваю Windows XP,7,8, внедрение программ в процесс производства, есть опыт создания сайтов и наполнение их контентом.

Владею Photoshop - уровень уверенный пользователь, а также программами для обработки и монтажа видео Edius, MPEG Video Wizard, After Effects и другими, уверенно пользуюсь программами по обработке звука. Создаю DVD - меню высокой сложности.

5 лет успешно работаю freelancer, имею более 35 положительных отзывов, огромный опыт работ как в корпоративном секторе так и частном, участвовал в разработке видео-игр, создавал презентации товаров и услуг, монтаж свадебных роликов, фильмов о путешествиях и коммерческих проектов.

Создание видео-контента и рекламных роликов для сайта.

Есть опыт ретуши и обработки фото.

Характер веселый, не женат!

Портфолио

Отзывы заказчиков

bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
11 часов назад
$150
3 балла
10 лет назад
Интерактивный DVD
Дмитрий написал в проекте, что реализует его за 10 дней, прошло боле полгода, но пока еще ничего не сделано, обещал показать до 4 января или вернуть предоплату, жду либо денег либо проекта.
N15031987
Рига 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$45
10 баллов
10 лет назад
Наложить слова и музыку на видео ( ваш сценарий)
Спасибо!
Пожалуйста!
Ответный отзыв
happytoys
Дмитрий 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$14
9 баллов
11 лет назад
Сохранить записи с сайта видеоконференций
Спасибо за проделанную работу!
Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
MaxRiga
Максим 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 отзывов(-1)
$100
3 балла
11 лет назад
Найти и нарезать около 100 видео роликов по 10 сек
Очень странная ситуация произошла с Дмитрием. Это второй раз когда мы работаем. Первый раз Дмитрий сделал все задание, но с сильным опозданием по строкам. Качество задания было сделано на удовлетворительно-хорошо. Мы разрулили ситуацию, путем уменьшения суммы сделки, типа как «штрафные санкции по срокам». Вроде все остались довольны. Вот, начали делать это второе задание. Дмитрий сразу попросил предоплату, в нашем случае получилось 50%. Так как это вторая работа, то я согласился, вроде уже друг друга знаем. Обговорили сроки. Дмитрий по срокам опять не вложился, но думаю ладно, бывает, не страшно. Качество задания было сделано опять на удовлетворительно-хорошо и претензий к этому нет никаких ( несколько раз он переделывал ролики, так как я предоставил не достаточно четкое описание, и ничего за это не просил, чем вызвал мое уважение ). Но потом он просто пропал! Вопросы в скайпе просто игнорировал неделями или отвечал оптикаемо «сделаю в пятницу», «уехал по делам, приеду доделаю» и тд. И так уже продолжается наверно месяца четыре. Без единого намека на то, что он вообще что-то делает. Смотрю на отзывы в его профайле на этом сайте и удивляюсь. Ему оставили положительные отзывы уже человек пять за то время, пока он работает над моим заданием. Не красиво, получается. Я не против, если он работает параллельно над другими заданиями, но игнорировать работу в процессе и игнорировать простое общение, это уже слишком. Перед тем, как писать отрицательный отзыв, я предупредил Дмитрия что мне придется сделать это, если работа не будет доделана. Это было месяц назад. Он сказал, что «материал нашел, нужно теперь монтаж сделать, в понедельник будет». И все, ни разу больше ничего от него не слышал. Ну в общем, не понравилось мне работать с Дмитрием. Работу вроде делает не плохо ( хотя и не на отлично ) но не рекомендую работать с Дмитрием по предоплате, есть риск, что работа будет сделана только частично ( как в моем случае ). Потерял из-за него кучу времени.
По предоплате: аванс отработал полностью, как договаривались (было договорено о 50 роликах, какие и сделал), о дальнейших роликах предупредил что возможны задержки. На все сообщения всегда отвечал. В большинстве проектов оплата идет после выполнения работы.
Ответный отзыв
wwwmagnit
39 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$35
10 баллов
11 лет назад
Нужно создать меню двд диска.
Спасибо за работу
Рекомендую к сотрудничеству1
Ответный отзыв
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Видеомонтаж
43 отзыва(-2)
от $5
от 3 дней
#21
Музыка и Звуки
2 отзыва
от $5
от 3 дней
#8
Озвучивание
2 отзыва
от $5
от 3 дней
#34