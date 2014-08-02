Высшее образование, работаю на телевидении, богатый опыт монтажа, конвертирования, обрезки, нарезки видео и записи на диск в удобном для Вас формате.
Очень уверенный пользователь компьютера, устанавливаю и настраиваю Windows XP,7,8, внедрение программ в процесс производства, есть опыт создания сайтов и наполнение их контентом.
Владею Photoshop - уровень уверенный пользователь, а также программами для обработки и монтажа видео Edius, MPEG Video Wizard, After Effects и другими, уверенно пользуюсь программами по обработке звука. Создаю DVD - меню высокой сложности.
5 лет успешно работаю freelancer, имею более 35 положительных отзывов, огромный опыт работ как в корпоративном секторе так и частном, участвовал в разработке видео-игр, создавал презентации товаров и услуг, монтаж свадебных роликов, фильмов о путешествиях и коммерческих проектов.
Создание видео-контента и рекламных роликов для сайта.
Есть опыт ретуши и обработки фото.
Характер веселый, не женат!
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- Монтаж видео – ролика269 просмотров