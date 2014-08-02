Очень странная ситуация произошла с Дмитрием. Это второй раз когда мы работаем. Первый раз Дмитрий сделал все задание, но с сильным опозданием по строкам. Качество задания было сделано на удовлетворительно-хорошо. Мы разрулили ситуацию, путем уменьшения суммы сделки, типа как «штрафные санкции по срокам». Вроде все остались довольны. Вот, начали делать это второе задание. Дмитрий сразу попросил предоплату, в нашем случае получилось 50%. Так как это вторая работа, то я согласился, вроде уже друг друга знаем. Обговорили сроки. Дмитрий по срокам опять не вложился, но думаю ладно, бывает, не страшно. Качество задания было сделано опять на удовлетворительно-хорошо и претензий к этому нет никаких ( несколько раз он переделывал ролики, так как я предоставил не достаточно четкое описание, и ничего за это не просил, чем вызвал мое уважение ). Но потом он просто пропал! Вопросы в скайпе просто игнорировал неделями или отвечал оптикаемо «сделаю в пятницу», «уехал по делам, приеду доделаю» и тд. И так уже продолжается наверно месяца четыре. Без единого намека на то, что он вообще что-то делает. Смотрю на отзывы в его профайле на этом сайте и удивляюсь. Ему оставили положительные отзывы уже человек пять за то время, пока он работает над моим заданием. Не красиво, получается. Я не против, если он работает параллельно над другими заданиями, но игнорировать работу в процессе и игнорировать простое общение, это уже слишком. Перед тем, как писать отрицательный отзыв, я предупредил Дмитрия что мне придется сделать это, если работа не будет доделана. Это было месяц назад. Он сказал, что «материал нашел, нужно теперь монтаж сделать, в понедельник будет». И все, ни разу больше ничего от него не слышал. Ну в общем, не понравилось мне работать с Дмитрием. Работу вроде делает не плохо ( хотя и не на отлично ) но не рекомендую работать с Дмитрием по предоплате, есть риск, что работа будет сделана только частично ( как в моем случае ). Потерял из-за него кучу времени.