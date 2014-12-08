Наложить слова и музыку на видео ( ваш сценарий)

Добрый день дорогие друзья!!! Требуется наложить музыку на слова. Есть пример мотива и поведения песни. Конечно же с Вашей стороны возможны корректировки и личные предложения даже одобряются.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть смантированное видео, на него надо наложить текст или слова из мультиков или юмористических фильмов и передачь
Тема: День Рождения торгового комплекса (Нам 1 год)
Надо сделать все просто и что бы было смешно.
(в случае не хватки сюжет можем отснять что то)
Видео на 1.5 минуты
Просьбо указать вашу цену за работу.
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