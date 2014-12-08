Наложить слова и музыку на видео ( ваш сценарий)

ОзвучиваниеЗавершен6 заявок245 просмотров
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Есть смантированное видео, на него надо наложить текст или слова из мультиков или юмористических фильмов и передачь

Тема: День Рождения торгового комплекса (Нам 1 год)

Надо сделать все просто и что бы было смешно.

(в случае не хватки сюжет можем отснять что то)

Видео на 1.5 минуты

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10 лет назад
N15031987
Рига 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
amkid
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад
$45
3 дня
Спасибо!
Пожалуйста!
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