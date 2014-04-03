Требуется озвучка песни, есть слова и мотив

Есть пара видео, вот одно из них — http://ru.yasno.tv/my/course/watch/name/sleep/lesson/1/part/1 Там уже есть голос (непрофессиональный). Нужно прочесть тот же текст, только хорошо поставленным голосом и без фонового шума. Если можете предложить фоновую музыку — ещё лучше.