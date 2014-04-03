Требуется озвучка песни, есть слова и мотив

Записать голосовое приветствия, длиной около 20 сек. Перед записью нужно прислать образец голоса.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день дорогие друзья!!! Требуется наложить музыку на слова. Есть пример мотива и поведения песни. Конечно же с Вашей стороны возможны корректировки и личные предложения даже одобряются.
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