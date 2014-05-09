Нужно сделать интерактивный DVD по принципу игры кто хочет стать миллионером. Будет 50 вопросов и нужно выбрать один из ответов

В конце показывается результат (число правильных ответов). Выбор ответа через пульт

Графика будет представлена.

Прощу сообщить цену и сроки, технология на ваше усмотрение