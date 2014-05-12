Обработка видео

ВидеомонтажЗавершен9 заявок161 просмотр
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Добрый день!

Необходимо:

вырезать в начале небольшой кусок видео (общая длительность ролика 1:48)

вставить открывающую и закрывающую заставки (они готовы)

Результат:

ссылка на готовый ролик в формате МР4

Срок:

09.05.2014.

От вас:

2-3 примера на готовые аналогичные проекты

Условия работы:

оплата по факту выполненной работы на ЯД

Если вы показываете хороший результат и мы с вами срабатываемся, мы готовы передать вам в работу более сложные и интересные задачи, связанные с обработкой небольших видеороликов (до 8 минут), наложением музыки на видеоряд и пр.

10 лет назад
olga721
Ольга 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранные исполнители
biketov
56 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$5
1 день
Сотрудничеством очень довольна, задачу понял быстро, предложил свои варианты. Все материалы дополнительно обработал, создал все ролики за 2 дня. Рекомендую!
Было приятно работать. Ответственный, четко ставящий задачи и приятный в общении человек, своевременная оплата. Побольше бы таких заказчиков.
suncry_design
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$15
1 день
Ролик обработал очень быстро, качественно, претензий нет. Буквально минут за 20 все было готово. Рекомендую!
Отличный заказчик! Все четко, ничего лишнего и оплата точно в срок. Рекомендую!
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