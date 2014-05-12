Обработка видео

Добрый день!

Необходимо:

вырезать в начале небольшой кусок видео (общая длительность ролика 1:48)

вставить открывающую и закрывающую заставки (они готовы)

Результат:

ссылка на готовый ролик в формате МР4

Срок:

09.05.2014.

От вас:

2-3 примера на готовые аналогичные проекты

Условия работы:

оплата по факту выполненной работы на ЯД

Если вы показываете хороший результат и мы с вами срабатываемся, мы готовы передать вам в работу более сложные и интересные задачи, связанные с обработкой небольших видеороликов (до 8 минут), наложением музыки на видеоряд и пр.