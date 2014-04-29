Записать видео презентацию продукта (можно ENG)

$250
ВидеомонтажЗакрыт10 заявок220 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Спроектировать и записать видео презентацию продукта (программы) на русском и английском языках (возможно только на русском или только на английском). Длительность 3-4 минуты. В процессе презентации необходимо записывать видео с экрана компьютера (возможно также наложить видео эффекты), а также разработать инфографику. На презентации:

- рассказываются основные преимущества продукта;

- основные применения – КОМУ он будет полезен и чем

- показывается как быстро протестировать демо версию.

- в конце призыв к скачиванию демо версии и задаванию вопросов на сайте.

Подробный сценарий презентации и наши рекомендации по созданию инфографики будут предоставлены в полном ТЗ.

Приветствуются ваши рекомендации!

10 лет назад
lofti
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 отзывов(-1)
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