Записать видео презентацию продукта (можно ENG)

Спроектировать и записать видео презентацию продукта (программы) на русском и английском языках (возможно только на русском или только на английском). Длительность 3-4 минуты. В процессе презентации необходимо записывать видео с экрана компьютера (возможно также наложить видео эффекты), а также разработать инфографику. На презентации:

- рассказываются основные преимущества продукта;

- основные применения – КОМУ он будет полезен и чем

- показывается как быстро протестировать демо версию.

- в конце призыв к скачиванию демо версии и задаванию вопросов на сайте.

Подробный сценарий презентации и наши рекомендации по созданию инфографики будут предоставлены в полном ТЗ.

Приветствуются ваши рекомендации!